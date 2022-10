Angela Merkel não se arrepende de dependência energética do gás russo

A ex-chanceler alemã Angela Merkel assumiu esta quinta-feira, 13 de outubro, que não está arrependida de ter permitido que a Alemanha ficasse dependente do gás russo, explicando que, na altura, lhe pareceu a decisão certa para a sustentabilidade ambiental.

“Não estou arrependida. Agimos de acordo com o tempo que vivíamos. Nessa altura, era claro que haveria uma alteração de todo o abastecimento energético. Estávamos a abandonar a energia nuclear e queríamos abandonar a energia de carvão. E, para isso, precisávamos do gás russo”, justificou a ex-chanceler alemã, numa conferência de imprensa em Lisboa.

Angela Merkel, que liderou o Governo alemão entre 2005 e 2021, foi responsável pelo aumento substancial de aquisição de gás russo, através dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, apesar dos alertas do Governo norte-americano sobre os riscos de a Alemanha e a Europa ficarem excessivamente dependente da energia controlada pelo Kremlin.

“Por uma opção constitucional, determinámos que a Alemanha deveria chegar à neutralidade climática em 2040. Para conseguir esse objetivo, era indispensável recorrer ao gás asiático. Não tínhamos outras opções”, disse a ex-chanceler na conferência de imprensa.

“Desde a Guerra Fria, a Rússia era um fornecedor confiável de energia”, disse Merkel, para justificar a decisão de aumentar a compra de gás através de contratos com Moscovo, embora reconhecendo que a situação atual de relacionamento com o Kremlin é muito diferente.

“Agora, o novo Governo tem de lidar com novas circunstâncias e está a saber lidar com elas”, explicou Merkel, referindo-se à atitude do chanceler alemão, Olaf Scholz, de apoiar as sanções europeias contra a energia russa, nomeadamente reduzindo a compra de gás e de petróleo a Moscovo.

A ex-chanceler disse que compreende as preocupações dos países europeus com a invasão russa da Ucrânia, mas acrescentou que esse conflito não pode fazer esquecer outras prioridades governativas, nomeadamente na área ambiental.

“Não podemos perder de vista a necessidade de encontrar soluções sustentáveis para o ambiente, ao mesmo tempo que procuramos soluções para a guerra na Ucrânia”, aconselhou a antiga líder alemã.

Merkel deslocou-se a Lisboa para anunciar os vencedores do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, atribuído a duas organizações intergovernamentais dedicadas a produzir conhecimento científico e apoiar os decisores políticos no combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade.