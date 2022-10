Novo Banco está fora do Orçamento do Estado, mas...

No Orçamento do Estado para 2023 não há qualquer referência ao Novo Banco, apesar de ainda haver contas a acertar entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução. Em 2021, o dinheiro da injeção foi emprestado pelos bancos para contornar os obstáculos colocados pelo parlamento. Em 2022, o Fundo recusou dar dinheiro. Em 2023, Fernando Medina não espera que o Estado entre, mas existem ainda depois litígios que estão no tribunal arbitral de Paris por fechar, cujos montantes ascendem a mais de 300 milhões de euros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler