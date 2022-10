Governo propõe Ricardo Loureiro para vogal da ERSE

O Governo propôs Ricardo Loureiro para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que vai ser ouvido na terça-feira na Assembleia da República.

De acordo com a agenda do parlamento, a Comissão de Ambiente e Energia vai ouvir, na terça-feira, o "candidato a Vogal do Conselho de Administração da ERSE", Ricardo Loureiro.

A vaga para o cargo está por preencher desde novembro de 2021, altura em que Pedro Verdelho assumiu a presidência do regulador da energia.

Os nomes para estes cargos são propostos pelo Governo e antes da discussão no parlamento estão sujeitos a um parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

Ricardo Loureiro, 37 anos, é licenciado em Economia pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa e foi especialista de concorrência no Setor Energético na Autoridade da Concorrência, entre 2016 e 2018, altura em que transitou para o gabinete do secretário de Estado da Energia, João Galamba, onde já não exerce funções.