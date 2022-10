Ricardo Salgado sabe hoje se tribunal confirma última condenação dos supervisores financeiros (a coima é de €1 milhão)

Pelas 14h00 desta segunda-feira, as longas mesas dispostas na sala do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, terão ali sentados advogados repetentes, que por já lá estiveram inúmeras vezes antes do verão – alguns até por lá andam há muitos anos, já que a supervisão e regulação andam em torno dos mesmos profissionais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler