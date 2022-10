Preço do trigo ‘dispara’ 7% depois dos ataques russos desta manhã e volta a falar-se de insegurança alimentar

A cotação do trigo disparou mais de 7% nos mercados futuros com a escalada dos bombardeamentos da Rússia em várias cidades ucranianas na madrugada desta segunda-feira e, com esta escalada de violência, regressam as preocupações sobre o escoamento dos cereais que ainda se encontram retidos nos portos ucranianos.

A notícia, avançada pelo Financial Times, refere que o trigo negociado na bolsa de Chicago – que é a referência internacional para as transações desta matéria-prima -, atingiu a máxima diária de 9,448 dólares por alqueire, mais 7,3% em relação à hora de fecho da sessão anterior.

De acordo com aquele jornal, já havia preocupações de que o acordo do corredor de escoamento de cereais no Mar Negro, intermediado pela ONU e pela Turquia, não fosse renovado quando expirasse, em meados de novembro, o que, depois da explosão na ponte que liga a Rússia à Crimeia e dos bombardeamentos russos que se seguiram às cidades ucranianas, se agravaram ainda mais.

120 navios esperam para operar nos portos ucranianos

O número de navios à espera para navegar de ou para portos ucranianos atingiu um recorde de 120 no final da semana passada, provocando uma frustração crescente em Kiev, perante a sucessão de ameaças beligerantes vindas de Moscovo.

Os operadores do setcor dos cereais temem uma nova escalada de preços se o acordo para retirar cereais dos portos ucranianos não for cumprido e prolongado pela Rússia, o que, por sua vez, pode conduzir ao aumento da insegurança alimentar mundial, especialmente nos países mais pobres que já enfrentam inflação elevada e fome.