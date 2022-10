Injeção de €3 mil milhões é a maior intervenção de sempre na fatura da energia em Portugal

by eve livesey/getty images

É uma das novidades de monta do acordo de rendimentos que o Governo assinou este domingo com os parceiros sociais: o Executivo prometeu canalizar 3 mil milhões de euros para reduzir as faturas de eletricidade e gás natural de famílias e empresas. São para já conhecidos poucos detalhes sobre a operacionalização desta iniciativa. Mas uma coisa é certa: trata-se da maior intervenção de sempre em Portugal sobre a fatura energética.