Imobiliário: rendas disparam nas cidades secundárias

As rendas medianas dos novos contratos ganham fôlego nas cidades mais baratas e retiram a Lisboa e Porto o protagonismo das maiores subidas. Para quem quer optar pelo arrendamento a vida não está fácil, com a renda mediana dos novos contratos a crescer 8,6%, para €6,55/m2, no segundo trimestre do ano. Os últimos dados revelados pelo INE dão ainda conta de uma subida de 2,1% no número de contratos, para 21 mil. O aumento do valor das novas rendas registou-se em 23 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, embora com ritmos diferentes.

Vila Nova de Famalicão foi a cidade que registou a maior variação (29,2%) na renda mediana, para €4,23/m2, nos últimos dois anos, com base numa análise feira pelo Expresso a partir dos dados do INE (ver gráfico). Da mesma forma, na Área Metropolitana de Lisboa, onde a renda mediana é de €9,95/m2, em municípios como o Seixal, Cascais, Loures, Almada e Sintra o ritmo de progressão das rendas dos novos contratos desde o primeiro semestre de 2020 mais do que triplicou o registado em Lisboa, cidade que tem a renda mais cara do país (€12,61/m2).