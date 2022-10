Centro mundial de ‘treino’ para CEO está em Portugal

É a joia da coroa de Fernando Neves de Almeida e, como o próprio admite, o legado profissional de que mais se orgulha. O Boyden Leadership Consulting nasceu há um ano, com a missão de treinar líderes de alta direção. Foi desenhado e otimizado pela equipa portuguesa da Boyden, funciona a partir de Portugal para o resto do mundo e, no último ano, já ajudou executivos de geografias como Vietname, Canadá, Médio Oriente e vários países da Europa a otimizarem o seu desempenho e modelo de liderança.

O Boyden Leadership Consulting nasceu com uma missão clara: “Ajudar a transformar as equipas de alta direção em equipas de alto desempenho”, sintetiza Fernando Neves de Almeida. Esta unidade de negócio da consultora utiliza ferramentas de avaliação individual dos profissionais — recorrendo, por exemplo, a tecnologia como a gamificação — para gerar linhas orientadoras que permitam aos gestores de topo otimizar o seu desempenho e, no caso das equipas, tirar melhor proveito das suas potencialidades, tendo em conta, não só, as relações que estabelecem entre si e as características de cada pessoa.