Teresa Ribera, vice-presidente de Espanha e ministra da Transição Ecológica: “Espanha é atrativa para as renováveis”

A vice-presidente e ministra da Transição Ecológica de Espanha, Teresa Ribera, considera que, apesar dos litígios e arbitragens que Madrid enfrentou nos últimos anos por causa dos cortes de receitas impostos aos produtores de energia, o país ainda é atrativo para os investidores nas renováveis.

“Quando chegámos ao Governo, em 2018, uma das primeiras coisas que fizemos foi facilitar uma alternativa para os investidores privados que se sentissem prejudicados, no sentido de estender e manter a rentabilidade acima dos 7% durante dois períodos regulatórios adicionais. Houve muitos investidores, sobretudo nacionais, que aderiram. E houve fundos internacionais que decidiram prosseguir com as suas arbitragens”, contextualiza Teresa Ribera. “Creio que Espanha neste momento é um sítio atrativo para o investimento em energias renováveis. Sentimos um interesse muito grande no desenvolvimento deste tipo de projetos”, acrescenta.