A campanha do milho ainda vai a meio mas as quebras na produtividade, provocadas pelo excesso de calor na altura da floração, poderá resultar em perdas até 15% nas quantidades produzidas, em comparação com o ano passado.

