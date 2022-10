Credit Suisse anuncia plano de recompra de dívida e acalma o mercado

O banco Credit Suisse anunciou um plano de recompra de dívida no valor aproximado de 3 mil milhões de euros, que foi bem recebido pelos investidores nas primeiras horas de negociação desta sexta-feira, com as ações do banco a subir mais de 4%.

O Credit Suisse anunciou a sua disponibilidade para recomprar mil milhões de euros em títulos de dívida sénior relativos a oito emissões feitas em euros e libras. Em paralelo, o banco também irá reembolsar os investidores de 12 outras emissões de dívida no valor de 2 mil milhões de dólares.

No comunicado ao mercado desta sexta-feira, o Credit Suisse indica que a oferta de recompra de dívida em euros e libras expira a 3 de novembro, enquanto a oferta de recompra de dívida em dólares termina a 10 de novembro.

“Estas transações são consistentes com a nossa abordagem proativa de gerir a composição geral da nossa dívida e otimizar a despesa com juros, e permitem-nos tirar vantagem das condições de mercado para recomprar dívida a preços atrativos”, aponta o Credit Suisse.

O banco tem estado na mira dos investidores, tendo as suas ações sofrido uma forte desvalorização desde março de 2021. Só desde o início de 2022 a capitalização bolsista do Credit Suisse caiu para menos de metade. As ações, que valiam mais de 9 francos suíços no início do ano, estão agora a ser transacionadas a 4,4 francos suíços.

Nos últimos dias o valor dos credit default swaps (títulos que protegem os investidores de eventuais incumprimentos de uma determinada entidade) do Credit Suisse disparou, com os investidores preocupados com um risco acrescido de colapso do banco.