Binance alvo de ataque. Roubados até 110 milhões de euros em criptoativos

A Binance foi alvo de um ataque que roubou o equivalente a entre 100 milhões e 110 milhões de dólares (cerca de 101 milhões e 111 milhões de euros ao câmbio atual) em tokens da blockchain da corretora, noticia esta sexta-feira, 7 de outubro, o Financial Times.

O ataque aproveitou uma vulnerabilidade de uma “ponte” entre dois sistemas da Binance, dando margem aos piratas informáticos para criar na blockchain independente BSC Token Hub moedas digitais falsas.

De acordo com o jornal britânico, a blockchain em questão ficou parada durante oito horas, com o presidente executivo da plataforma, Changpeng Zhao, a dizer no Twitter que “o problema está agora contido” e que “os vossos fundos estão a salvo”.

Segundo o FT, estão congelados cerca de 7 milhões de dólares (7,1 milhões de euros) em fundos 'cripto' por segurança.