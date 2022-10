Aumento das pensões pode ficar aquém das regras de atualização

Na próxima segunda-feira, a maioria dos reformados recebe o “suplemento extraordinário” de meia pensão a somar à sua reforma habitual e em janeiro verá o valor base da pensão aumentar mais 4,43%. Contudo, se a inflação continuar a bater sucessivos recordes, como voltou a acontecer em setembro, as contas que o Governo fez para estes dois pagamentos arriscam-se a ficar desatualizadas. O valor é na ordem dos 50 cêntimos ou €1 por mês, mas em magras carteiras, tudo somado, não é despiciendo.

No início de setembro, o primeiro-ministro deu uma boa e uma má notícia aos reformados. A má notícia é que, afinal, ao contrário do que garantira em junho, não vai seguir as regras de atualização das pensões em 2023. Se tudo corresse de acordo com a lei, os reformados esperariam por janeiro, altura em que teriam um aumento de cerca de 8% no valor da reforma. Assim, haverá um suplemento que começará a ser pago já este mês (esta segunda-feira, dia 10, para os reformados da Segurança Social) e uma atualização mais baixa em janeiro. A boa notícia é que a soma dos valores a distribuir pelos reformados em outubro e de janeiro em diante segue a fórmula que a lei entretanto suspensa estabelece. Ou seja, no conjunto dos dois anos, os reformados recebem exatamente o mesmo (em 2024 logo se vê). Só que…

