Crise financeira mundial bate à porta. Bolsas afundam-se 10% em setembro e arriscam pior ano desde 2008

O mercado mundial de ações afundou-se 9,7% em setembro e 27% desde o início do ano, segundo o índice MSCI. É a maior queda mensal do ano até agora, que poderá transformar 2022 no pior ano para as bolsas desde a crise financeira de 2008.

