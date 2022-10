Combustíveis vendidos abaixo do preço de referência na semana passada

Segundo o relatório semanal de monitorização dos preços dos combustíveis da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, na semana passada, quer o gasóleo, quer a gasolina, foram vendidos abaixo do preço do regular, o chamado “preço eficiente” - um preço de referência criado pela reguladora.

"Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos Preços de Venda ao Público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 0,4 cent/l [cêntimos por litro] abaixo do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples e 1,2 cent/l abaixo no caso do gasóleo simples", reporta a ERSE, no relatório divulgado esta terça-feira.

Ou seja, no caso da gasolina representa uma descida de 0,2% e no caso do gasóleo de 0,1%.

Para a ERSE, o "preço eficiente" é um preço médio semanal que soma os custos dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos.

Na análise, a ERSE inclui, além dos “preços de pórtico” - os preços referidos acima, correspondentes aos preços de venda ao público para os clientes que não têm qualquer desconto - os preços com descontos, que são publicados pela Direção Geral de Energia e Geologia incorporando os descontos praticados, como os associados aos cartões frota.

No caso dos descontos, "a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -3,5% face ao preço eficiente e o gasóleo simples - 5,2%", ou seja, menos 6,2 cent/l e 9,1 cent/l abaixo dos "preços eficientes", respetivamente.

Relativamente à semana que se iniciou na segunda-feira, e tendo em conta as novas taxas de ISP, a ERSE determinou que o "preço eficiente" após impostos é de 1,795 euros por litro para a gasolina e de 1,827 euros por litro para o gasóleo simples. Tal representa um aumento de 2,8%, para a gasolina, e de 0,1% para o gasóleo.