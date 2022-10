Aumentos dos 2% até mais de 7%: o longo caminho que separa Governo e sindicatos nos salários da Função Pública

Mais de 7% e até 10%. É nesse intervalo que se situam as reivindicações dos sindicatos da Administração Pública para a atualização salarial dos funcionários do Estado no próximo ano. Números muito longe dos sinalizados até agora pelo Governo, deixando antever que as reuniões desta segunda-feira com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, vão ser quentes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler