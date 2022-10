Descodificador: como vão funcionar os apoios às famílias?

1. Que apoio é este?

O ministro das Finanças Fernando Medina apresentou-o como uma das medidas mais importantes do conjunto de oito — cujo valor global ascende a €2,4 mil milhões de euros — de combate aos efeitos da inflação nas famílias. A medida está direcionada para trabalhadores, beneficiários de prestações sociais e crianças. O objetivo é devolver aos contribuintes parte do rendimento perdido com a escalada da inflação sentida nos últimos meses. A partir de 20 de outubro, o Governo começará a pagar aos contribuintes e beneficiários elegíveis apoio no valor de €125. Este apoio é único, pago numa só prestação, e no caso dos agregados familiares com dependentes a cargo, será acrescido de um valor de €50 por cada dependente. Pode ser acumulado com outros apoios, como o de desemprego. Esta ajuda aos cidadãos tem um impacto estimado de €725 milhões.

