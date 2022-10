Solução para lesados emigrantes do BES e lesados do Banif volta à estaca zero

Os emigrantes lesados do BES e os lesados do Banif foram, depois de longos meses de espera, ao Ministério das Finanças para dar continuidade às negociações do grupo de trabalho criado em dezembro de 2021. Querem que as Finanças financiem o Fundo de Recuperação de Crédito. Mas, para arrancar o processo, vão ter de entregar de novo toda a informação e renegociar com novos intervenientes do Governo. Reuniram-se no dia 23 de setembro e há nova reunião marcada para 21 de outubro. O objetivo é obter um financiamento com garantia do Estado para criar os fundos de recuperação de crédito dos dois grupos de lesados, que no seu conjunto investiram cerca de €370 milhões.

Entretanto, seguiu também o pedido de assinatura de um memorando de entendimento para o gabinete do primeiro-ministro, confirmou o Expresso junto de Nuno Vieira, advogado dos lesados. O processo negocial, segundo disse o advogado ao Expresso, recomeça do zero. “Os lesados vão dar de novo a informação que já tinham dado em 2020.” Como seja, o trabalho da Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados de dezembro de 2019, cujas conclusões diziam que estes lesados tinham sido alvo de venda enganosa. Dados que atestam ter havido venda enganosa aos balcões dos dois bancos intervencionados. Em causa estão cerca de 3 mil lesados, emigrantes na Venezuela, África do Sul e Suíça, que reclamaram o crédito e aos quais a comissão de peritos independente concluiu ter havido venda enganosa.