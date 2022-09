Por cada €10 oferecidos pela sede do Novo Banco, €8 vinham do estrangeiro. No final ganharam os espanhóis

O Novo Banco já não é o dono da sede que se localiza na Avenida da Liberdade. O comprador, por 112,2 milhões de euros, é o grupo espanhol Merlin Properties. Foram efetivamente os estrangeiros que mais dinheiro ofereceram para ficar com aquele edifício numa operação em que a empresa imobiliária Cushman & Wakefield, envolvida no processo, considera que ficará na história do imobiliário português.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler