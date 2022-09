Aeroporto da Portela ‘sozinho’ até final da década

Em 2023 será de vez? É uma pergunta que permanece no ar em relação à localização do novo aeroporto e que para a qual, neste momento, ninguém tem resposta. José Luís Arnaut, presidente do Conselho de Administração da ANA — Aeroportos de Portugal, atirou esta semana para cima da mesa uma data, antevendo que antes do segundo semestre de 2024 não haverá uma nova localização.

