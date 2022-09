Nova linha de alta velocidade Porto-Lisboa: “revolução” também vai chegar ao interior

“Revolução” foi a palavra escolhida pelo ministro das Infraestruturas para classificar o que se passa na ferrovia neste momento – “não consigo utilizar outra palavra”, disse Pedro Nuno Santos na apresentação do projeto da alta velocidade esta quarta-feira no Porto.



A nova linha, que se espera que esteja concluída em 2030, reduzirá o tempo de ligação entre Lisboa e Porto das atuais 2h49 para 1h15 mas um dos elementos mais destacados na apresentação foi o facto de servir todo o país, dada a ligação que terá às linhas ferroviárias já existentes.



“Vamos verdadeiramente encolher o país”, disse Pedro Nuno Santos, referindo-se à redução do tempo de ligação por ferrovia em várias cidades.

