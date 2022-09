Banco de Inglaterra compra dívida a longo prazo para travar turbulência

O Banco de Inglaterra anunciou esta quarta-feira que vai intervir no mercado de dívida, comprando obrigações do Estado para "restabelecer as condições normais de mercado", numa altura em que os juros britânicos disparam.

"O banco vai efetuar compras de obrigações governamentais de longo prazo" a partir de hoje, afirmou o Banco de Inglaterra em comunicado, no qual precisa que a "operação será inteiramente financiada pelo Tesouro".

Em reação, os juros da dívida a 30 anos, que tinham, no início da sessão, atingido máximos de 1998, a 5,14%, recuavam para 4,73%.

O programa económico do novo governo não convenceu os investidores, receosos de que a descida significa dos impostos leve a um aumento da dívida pública do país.

Esta terça-feira o ministro das Finanças reuniu com os grandes bancos de investimento, para os sossegar. O FMI já sugeriu ao governo que recue, e os Estados Unidos mantêm-se vigilantes.