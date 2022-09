O denunciante que deu origem ao UberFiles vai dar a sua primeira entrevista ao vivo na Web Summit

Mark McGann, responsável de comunicação da Uber e responsável pela divulgação de milhares e milhares de documentos que expuseram as práticas de mercado agressivas e exploratórias da plataforma numa fuga de documentos conhecida por UberFiles, vai dar a sua primeira entrevista ao vivo na Web Summit de Lisboa, anunciou a organização do evento esta terça-feira, 27 de setembro.

O evento decorre entre 1 e 4 e novembro no Altice Arena, em Lisboa.

McGann foi o responsável pela fuga de informação de 124 mil documentos referentes à atividade da empresa entre 2013 e 2018 em mais de 40 países que, em julho, mostrou as práticas desleais da Uber de concorrência nos mercados em que ia entrando, sem se importar demasiado com os direitos dos trabalhadores e com a segurança dos passageiros.

“Estamos entusiasmados por anunciar Mark como orador na Web Summit deste ano, em Lisboa. Vimos como é importante o papel do denunciante, e estamos ansiosos por ouvi-lo”, segundo Paddy Cosgrave, presidente executivo da Web Summit, em comunicado.

E isto apesar de operar em clara ilegalidade, com a conivência de entidades oficiais e de personalidades governamentais ao mais alto nível, como Emmanuel Macron, à data ministro francês da Economia, que apoiou a vinda da Uber para França.

O denunciante saberá do que fala, já que foi lobista da Uber para a Europa, Médio Oriente e África de 2014 e 2016, numa relação de trabalho que se foi degradando e que acabou em litígio.

“We're just fucking illegal” ["somos simplesmente ilegais", numa tradução sem palavrão], disse um funcionário da Uber numa das mensagens, mas isso não impediu a empresa de entrar em inúmeros mercados com o seu modelo, com a conivência de governos como o português, com a tutela dos transportes liderada pelo ex-ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes