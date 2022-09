Novo Banco pode receber mais dinheiro do Estado? Tribunal de Contas responde: “Sim, pode, vamos ver quando”

“Sim, pode; vamos ver quando”.

Sim, o Novo Banco pode ainda receber mais verbas do Fundo de Resolução, veículo da esfera do Estado. Não, não se sabe quando; o calendário pode estender-se no tempo. Tudo pode até resultar em, afinal, nenhuma nova entrada de dinheiros no banco. Estas são conclusões retiradas pelo juiz conselheiro do Tribunal de Contas, José Manuel Quelhas, que foi o responsável pelo relatório publicado no início do verão e que muito criticou a gestão de António Ramalho feita com o dinheiro público, e a falta de controlo de autoridades como o Governo e o Fundo de Resolução a essa gestão.