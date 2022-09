Confederação do Turismo quer o aeroporto já, lamenta falta de apoios e apela a redução de impostos para o setor

No arranque da VI Cimeira do Turismo, promovido pela Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros dirigindo-se diretamente ao primeiro-ministro, defendeu que "sem a redução de custos de contexto e uma redução fiscal" não irá ser fácil ao setor do turismo enfrentar os desafios que tem pela fren



"Tem uma maioria absoluta, use-a", apelou ainda Francisco Calheiros, apontando a urgência da construção de um novo aeroporto, depois de ter salientado que o turismo, que traz fortes receitas para o país, não pode continuar sem uma infraestrutura. "Não fazer um novo aeroporto significa perder 7 mil milhões de euros, ter menos 28 mil empregos", frisou.

A questão do aeroporto não pode continuar assim, "não pode continuar com estudos e mais estudos, tem de se decidir já", apelou o gestor.

Governo esqueceu-se do turismo

O presidente da CTP fez duras críticas ao Executivo de António Costa na sua resposta à atual crise. "Se o governo esteve bem no início da pandemia, com o layoff e o apoio à retoma, atualmente podia ou devia ter ido mais longe", afirmou.

Francisco Calheiros defendeu: "São necessárias medidas fiscais, e não medidas que passem pela concessão de crédito, que cada vez mais endividam o país". E lamentou: "Dá ideia de que se esqueceram do turismo". "Tudo [o que prometeram nas eleições] parece ter-se desvanecido", afirmou ainda.

O gestor deixou recados: "Não estamos disponíveis para viabilizar pressupostos que não forem alvo de diálogo". E pediu que o governo agilize medidas que permitam lidar com a falta de mão de obra, sublinhando que é fundamental abrir portas que permitam facilitar a mobilidade e entrada em Portugal de trabalhadores dos países de língua portuguesa.