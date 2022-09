Carlos Moedas quer ter um lugar à mesa na discussão do aeroporto, que diz tem de estar em proximidade de Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse esta terça-feira na 6.ª Cimeira do Turismo, que se quer sentar à mesa na discussão sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa, que apela a que se construa já. Não é a primeira vez que, dada a importância para o turismo, Carlos Moedas pede urgência na questão do aeroporto.



“O aeroporto tem de estar em proximidade de Lisboa. […] Não estou a medir quilómetros, estou a medir proximidade e essa proximidade é extremamente importante para o turismo em Lisboa”, afirmou Carlos Moedas, na abertura da 6.ª Cimeira do Turismo, no auditório da Fundação Champalimaud, numa mensagem também para o primeiro-ministro, António Costa, que estava na audiência. Carlos Moedas congratulou-se, no entanto, com o acordo alcançado pelo Governo com o PSD, em relação à metodologia sobre a localização do novo aeroporto.

“Os lisboetas querem rapidez, os que aqui estão, Francisco Calheiros [presidente da Confederação do Turismo de Portugal], querem rapidez, nós precisamos de uma decisão em 2023, não podemos esperar mais tempo”, sublinhou o presidente da Câmara.

Carlos Moedas afirmou ainda que o primeiro-ministro garantiu que o autarca terá um lugar na mesa das decisões sobre o novo aeroporto, e afirmou que é mesmo isso que espera que aconteça. “Sei que vou ter um lugar à mesa”, assegurou Moedas.

“O turismo só pode crescer se for para os lisboetas, se for para servir também a cidade e é isso que nós precisamos de fazer, essa ligação cada vez maior”, afirmou. Moedas sublinhou que o turismo é responsável por 20% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Lisboa e por 15% do emprego.