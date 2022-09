OCDE espera estagnação da economia da zona euro em 2023 e recessão na Alemanha

Sem surpresas face ao prolongar da guerra na Ucrânia, a crise energética e o prolongamento de uma inflação elevada - que levou o Banco Central Europeu a endurecer a sua política monetária - a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em forte baixa as suas projeções para o crescimento europeu no próximo ano. O número para 2022 também sofreu uma correção em baixa, embora não tão expressiva. O título do relatório não deixa margem para dúvidas: “Paying The Price of War” (pagando o preço da guerra).

No Economic Outlook intercalar, publicado esta segunda-feira - e que não inclui projeções para Portugal - a OCDE antecipa que a economia da zona euro cresça 3,1% este ano. São menos 0,5 pontos pontos percentuais do que a anterior projeção, datada de junho.

Mas o pior acontece em 2023, quando a OCDE espera uma estagnação da economia europeia, com o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer apenas 0,3%. É uma revisão em baixa de 1,3 pontos percentuais. A organização aponta mesmo “riscos de declínio do produto em várias economias durante os meses de inverno”.

E o cenário pode ser ainda pior. A OCDE aponta que “incerteza significativa rodeiam estas projeções”, avisando que “escassez de combustíveis mais severa, especialmente no que toca ao gás, podem reduzir o crescimento na Europa em 1,25 pontos percentuais adicionais em 2023”. Neste caso, a economia da zona euro enfrentaria mesmo uma recessão anual no próximo ano.

Nesta análise, que abrange apenas as maiores economias do mundo, a OCDE detalha projeções para quatro economias da zona euro: Alemanha, França, Itália, e Espanha.

A Alemanha - um dos países mais afetados pela suspensão do gasoduto Nord Stream pela Rússia, sem data de voltar a funcionar - é, precisamente, um dos países onde a OCDE mais cortou as projeções de crescimento.

A organização sedeada em Paris aponta para uma expansão do PIB de 1,2% este ano, menos 0,7 pontos percentuais do que em junho. E para 2023 espera mesmo uma contração anual da economia germânica de 0,7%, quando em junho apontava para um crescimento de 1,7%.

Quanto a França, Itália, e Espanha, os números do crescimento este ano foram todos revistos em alta. A OCDE aponta para 2,6% (mais 0,2 pontos percentuais), 3,4% (mais 0,9 pontos percentuais), e 4,4% (mais 0,3 pontos percentuais), respetivamente.

Só que para 2023, as revisões foram todas de sentido inverso, ou seja, revistas em baixa. A OCDE antecipa que a economia francesa cresça apenas 0,6% (menos 0,8 pontos percentuais).

Quanto a Itália, que este fim de semana foi a votos, a economia deve crescer apenas 0,4% em 2023 (menos 0,8 pontos percentuais do que a anterior projeção da OCDE). Já a economia da vizinha Espanha deve avançar 1,5% (menos 0,7 pontos percentuais).

Inflação permanece elevada em 2023

As notícias também não são boas no que toca à escalada dos preços. A OCDE destaca que “a inflação tornou-se de base alargada em muitas economias”.

Considerando que “uma política monetária mais apertada e o aliviar dos constrangimentos nas cadeias de abastecimentos devem moderar as próximas inflacionistas no próximo ano”, a organização avisa que “preços da energia elevados e custos laborais mais altos devem provavelmente abrandar o ritmo de moderação”.

No caso da zona euro, a projeção é que a inflação atinja 8,1% este ano, e ainda fique pelos 6,2% em 2023.

A OCDE alerta que “são necessárias subidas adcionais das taxas de juro na maioria das principais economias para ancorar as expetativas de inflação e assegurar que as pressões inflacionistas são reduzidas de forma duradoura”.

Abrandamento global

Não é apenas a zona euro a sofrer uma revisão em baixa nas suas projeções de crescimento. A OCDE destaca que “a economia global foi atingida pela invasão russa da Ucrânia”. E constata que “o crescimento económico global estagnou no segundo trimestre de 2022, e indicadores em muitas economias apontam agora para um período alargado de crescimento reduzido”.

A organização lembra que “a guerra impulsionou os preços da energia e dos alimentos de forma substancial, agravando as pressões inflacionistas numa altura em que o custo de vida já estava a subir rapidamente por todo o mundo".

Tudo somado, a OCDE aponta para um abrandamento do crescimento global de 3% este ano, para 2,2% em 2023, “bem abaixo do ritmo esperado antes da guerra”.

Nos Estados Unidos, a economia deve crescer 1,5% este ano, aponta a OCDE. É uma revisão em baixa de um ponto percentual. E para 2023 a expansão deve ficar pelos 0,5%, menos 0,7 pontos percentuais do que o antecipado em junho pela organização.

Quanto à China, a OCDE espera um crescimento de 3,2% este ano (revisão em baixa de 1,2 pontos percentuais), acelerando para 4,7% em 2023 (ainda assim, uma revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais).