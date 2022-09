Banco de Portugal alarga teia de poder na supervisão financeira com escolhas de Medina

Os nomes selecionados por Fernando Medina para os supervisores financeiros reforçam a presença — e o peso — do Banco de Portugal (BdP) e de Mário Centeno. Uma força que contraria aquele que era o movimento pretendido nos últimos anos pelas autoridades e que o próprio Centeno, enquanto ministro, abraçou: equiparar o peso da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) ao do supervisor bancário.

Deixando as vestes de administrador do BdP, Luís Laginha de Sousa é o próximo presidente da CMVM, se assim for aprovado pela Cresap, o organismo público de avaliação de altos cargos da esfera pública. Embora não seja quadro do supervisor, foi ali que esteve nos últimos cinco anos, para onde foi selecionado precisamente pelo ministro das Finanças Centeno.