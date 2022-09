Plano Nacional de Habitação. Governo quer chegar às 300 mil casas para arrendar

O Governo quer ajudar a baixar os preços da habitação para arrendamento injetando mais oferta no mercado. Tendo agora concluído o Plano Nacional de Habitação (PNH), propõe-se mobilizar imóveis do Estado que possam ser transformados em habitação e também aumentar o investimento público em reabilitação dos fogos devolutos, passando dos atuais 2% para 5% face ao parque habitacional existente. Na prática, vai passar das atuais 120 mil habitações públicas para cerca de 300 alojamentos até 2026.

Estas são as linhas gerais do PNH, que culmina um processo legislativo que começou há quatro anos e que tem nas autarquias um dos parceiros. Com este plano, o Governo quer “regular o mercado e permitir que todas as famílias, com mais ou menos rendimentos”, consigam ter casa.