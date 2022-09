Obras de melhoria no aeroporto de Lisboa estão por arrancar e podem comprometer verão de 2023

A três meses do final do ano, as obras de melhoria do Aeroporto Humberto Delgado (AHD), em Lisboa, nas quais a ANA prevê investir entre €200 milhões e €300 milhões, ainda não arrancaram, nem estão autorizadas. E fazê-las irá demorar mais de meio ano, admite a concessionária dos aeroportos portugueses. A urgência é grande, já que o aeroporto da capital esteve neste verão com uma procura quase ao nível de 2019 e em 2023 irá rejeitar voos, como já anteviu o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

