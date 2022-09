Energia: Governo recupera ideia de compras centralizadas de hidrogénio e biometano

No que respeita à política energética “estamos a ser atropelados pela realidade” , o que significa que o Governo vai “mudar de planos” e, além de um leilão de hidrogénio, vai “ retomar a ideia inicial de compras centralizadas de hidrogénio e biometano para injeção na rede , num modelo análogo ao da eletricidade”, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.

“Há dois anos, a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) era contra porque representava um sobrecusto muito significativo [face ao gás natural], mas isso mudou. Neste momento representa um ganho. É mais barato. E mesmo que os preços [do gás natural] baixem e nos afastemos da loucura que hoje vivemos, é pouco crível que regressemos aos valores de há dois ou três anos. Todas as considerações da ERSE alteram-se agora radicalmente e podemos avançar sem os riscos do passado”, explicou João Galamba, num seminário no Porto.