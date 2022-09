Banca descarta para já novas medidas de alívio para famílias com crédito à habitação

O Governo e a Associação Portuguesa de Bancos (APB) têm conversado regularmente sobre a conjuntura económica. A escalada da inflação e a subida das taxas de juros justificam um olhar atento. Ninguém duvida de que as famílias e as empresas vão retrair-se, quer no investimento quer no consumo, em particular por via da inflação. Mas no que toca à subida das taxas de juros, os bancos consideram que está a ser feito um ajustamento expectável e que isso não evidencia para já uma dificuldade no pagamento das prestações. O país vive uma situação próxima do pleno emprego e nos últimos anos houve até uma poupança por parte das famílias devido aos juros baixos e até mesmo negativos. Estes são os argumentos da banca para conter a vontade de atuar demonstrada publicamente pelo ministro das Finanças.

O Expresso sabe que os bancos descartam lançar medidas adicionais, como aconteceu na pandemia, em que devido à paragem da economia e quebra real de rendimentos se avançou com moratórias para empresas e particulares. Até porque seria preciso respaldo regulatório do Banco Central Europeu (BCE). O sector financeiro considera que, apesar de o assunto ser falado, não está em cima da mesa nenhuma medida adicional. “Não se justifica, a não ser por pressão política”, dizem algumas fontes financeiras. A banca sublinha já existirem mecanismos de ajuda para quem tem dificuldade em pagar as prestações ao banco, que foram melhorados com a pandemia, e é apenas aí que admite atuar, como disse a APB, que agirá se “alguns instrumentos precisarem de ser melhorados”. Trata-se do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI) e do Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI), que permitem antecipar problemas e avançar com soluções para evitar incumprimentos.