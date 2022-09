Preços das casas em Portugal cresceram 13,2% no segundo trimestre

O índice de preços da habitação em Portugal cresceu 13,2% no segundo trimestre do ano face ao mesmo período de 2021, acelerando assim 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

O instituto estatístico destaca ainda que “o aumento dos preços foi mais expressivo nas habitações existentes (14,7%) que nas habitações novas (8,4%)”.

Em cadeia, a subida do índice de preços da habitação foi de 3,1% (3,8% no primeiro trimestre). Também neste caso, os preços dos alojamentos existentes cresceram mais que os preços dos alojamentos novos (3,9% e 0,6%, respetivamente).

No período em análise, foram transacionadas 43.607 habitações num valor de 8,3 mil milhões de euros. O número de casas transacionadas cresceu 4,5% e o montante subiu 19,5%, para um valor nunca antes visto desde que o INE publica estes dados (2009).

Do total de imóveis transacionados, 87,6% (38.181) dizem respeito a operações efetuadas por famílias, totalizando 7,2 mil milhões de euros.

Adicionalmente, o INE nota que os estrangeiros foram responsáveis pela aquisição de 6,4% do número total de transações (2783 habitações).