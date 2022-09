Governo promete apresentar plano estratégico para o biometano ainda este ano

O Ministério do Ambiente está a ultimar um plano estratégico para o desenvolvimento do biometano em Portugal, no qual definirá objetivos para este recurso energético, que é uma forma de reduzir o consumo e importação de gás natural. Até ao fim do ano esse plano ficará pronto, assegurou ao Expresso o Ministério do Ambiente.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler