Empresa brasileira compra portuguesa Drive On Holidays por 66 milhões de euros

A empresa brasileira de aluguer de veículos Movida anunciou, na quarta-feira, a compra da portuguesa Drive On Holidays (DOH) por 66 milhões de euros.

O grupo brasileiro disse ter adquirido a totalidade da empresa portuguesa através da sucursal Movida Finance. “A partir desta data, a Drive on Holidays torna-se subsidiária integral da Movida Finance”, indicou, em comunicado.

Com exceção da dívida liquida, o grupo brasileiro pagou 52,5 milhões de euros e 2,5 milhões de euros ficaram retidos para eventuais indemnizações.

“Todos os ativos da empresa compuseram a transação, inclusive a frota (avaliada em aproximadamente 60 milhões de euros) e dois imóveis operacionais (avaliados em 3,5 milhões de euros)”, sublinhou a Movida.

O grupo brasileiro lembrou que a Drive On Holidays possui quatro lojas adjacentes aos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada e uma frota de mais de três mil veículos.

Um dos acionistas fundadores da empresa portuguesa, Ricardo Esteves, assim como os 130 colaboradores da empresa, vão continuar a executar "o desenvolvimento da Drive on Holidays com uma gestão totalmente independente da operação da Movida no Brasil", de acordo com a mesma nota.