Efacec afunda-se enquanto espera por novo dono

Cada dia que passa, a Efacec afunda-se um pouco mais — os resultados do primeiro semestre deste ano revelam uma empresa em falência técnica, com um capital próprio negativo de €54 milhões e um prejuízo de €55 milhões, contra €15 milhões no período homólogo de 2021.

Passaram-se mais de dois anos desde a nacionalização e aquela que foi considerada uma empresa estratégica para o país continua sem um rumo certo. Uma empresa industrial que tem um negócio que depende de contratos e da entrega de encomendas que não podem falhar, porque põem em causa investimentos e têm indemnizações pesadíssimas.