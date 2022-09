Credit Suisse equaciona dividir banco de investimento em três

O banco Credit Suisse está a analisar uma reestruturação que poderá levar a instituição a dividir o seu banco de investimento em três unidades de negócio separadas, revela esta quinta-feira o “Financial Times”.

De acordo com a publicação britânica, está em cima da mesa separar a atividade de assessoria financeira (que poderá ser autonomizada posteriormente), criar um veículo do tipo bad bank para deter os ativos de alto risco, e ficar com uma terceira área onde será deixado o resto do negócio.

Questionado pelo “Financial Times”, o Credit Suisse disse ser “prematuro” comentar potenciais resultados antes da apresentação de resultados do terceiro trimestre, a 27 de outubro, quando o banco revelará a atualização da sua estratégia.

No quadro da reorganização do seu negócio, a agência Bloomberg já tinha avançado que a administração do Credit Suisse estará a equacionar opções para rejuvenescer a marca First Boston.

Esta reestruturação do Credit Suisse será levada a cabo pelo novo presidente executivo do banco, Ulrich Körner, que entrou em funções no verão, como um nome apoiado pelo presidente não executivo, Axel Lehmann, para levar a cabo uma mudança profunda no negócio do banco suíço.