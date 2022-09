Programa da Gulbenkian e da Oceano Azul para aceleração de empresas da "economia azul" seleciona 18 'startups'

O programa "Blue Bio Value Aceleração", promovido pela Fundação Oceano Azul e Fundação Calouste Gulbenkian, selecionou 18 startups provenientes de 12 mercados, segundo anunciado em comunicado, divulgado esta quarta-feira.

A quinta edição do programa recebeu 84 candidaturas provenientes de 39 países de 5 continentes, e os “premiados” são 18 startups que têm origem em Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Croácia, Lituânia, Polónia, Noruega, Canadá, Estados Unidos da América, Hong Kong e Chile.

“Novos biomateriais, compostos ativos e soluções alimentares, desenvolvimento de soluções que aumentam a eficiência e a sustentabilidade do setor das pescas e da aquacultura, e restauro de habitats marinhos são algumas das áreas trabalhadas pelas startups”, indica a nota.

“O Blue Bio Value procura atrair ideias tão poderosas como o oceano. São necessárias soluções altamente inovadoras, sustentáveis e neutras em carbono para transformar o nosso modelo de desenvolvimento económico” refere Ana Brazão, gestora deste projeto na Fundação Oceano Azul, citada no comunicado.

O programa tem a duração de 7 semanas – 5 remotas e 2 presenciais. Nestas duas últimas, “as 18 startups estarão em Lisboa e terão a oportunidade de fazer networking, reunir com investidores e possíveis parceiros industriais e comerciais, visitar centros de I&D [investigação e desenvolvimento] e empresas relacionadas com a biotecnologia azul e, finalmente, convencer o júri com o seu discurso final”.

Por fim, as startups que mais se destacarem irão ganhar 45 mil euros, que serão utilizados no desenvolvimento dos projetos.

O programa existe desde 2018 e já contribuiu para acelerar 77 empresas de 23 nacionalidades.