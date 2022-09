Dão juros mais altos, mas Banco de Portugal não quer estes produtos nas mãos dos portugueses

São títulos de dívida, previsivelmente dão juros mais atrativos, mas também são muito mais arriscados: os seus titulares ficam na linha da frente para suportar as perdas se uma instituição financeira enfrentar dificuldades e entrar em resolução. A legislação nacional não está ainda estabilizada (Portugal é o último país da União Europeia que ainda não transpôs a nova diretiva europeia sobre a resolução bancária, conhecida como BRRD II), e o Banco de Portugal mostra-se preocupado com o que está previsto na versão inicial do Governo, que facilita o investimento por particulares.

