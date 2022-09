Banco de Fomento reforça capital para 505 milhões de euros

O Banco Português de Fomento, liderado por Ana Beatriz Freitas, reforçou o capital em 250 milhões de euros, para os 505 milhões.

Este reforço estava previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, foi aprovado pela Comissão Europeia e financiado pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

O objetivo, segundo nota divulgada pelo banco, é poder “continuar a promover o apoio às empresas portuguesas e o crescimento da economia, através da concessão de garantias e outros instrumentos financeiros”. Uma missão que é feita “em estreita colaboração com as instituições de crédito nacionais” e através da “mobilização de capitais do setor privado, potenciando a alavancagem de investimentos em áreas estratégicas para Portugal e para a União Europeia”.

Ainda segundo o Banco de Fomento os apoios visam abranger quatro domínios estratégicos do Programa InvestEU, a saber: Infraestruturas sustentáveis; Investigação, inovação e digitalização; Investimento social e competências; e Pequenas e Médias Empresas.

Esta injeção de capital visa satisfazer os objetivos estratégicos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, nomeadamente no que diz respeito à “transformação digital, a coesão social e territorial e o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com vista a melhor preparar as economias e sociedades europeias para os desafios e as oportunidades abertas pelas transições ecológica e digital”, lê-se no comunicado.

Depois do reforço, o Estado fica, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças, com 20,85 % do capital social, o IAPMEI com 73,25 %, o Turismo de Portugal com 4% e o AICEP com 1,9% do capital social.

No primeiro semestre do ano o Banco de Fomento apoiou cerca de 1600 empresas, ascendendo o financiamento garantido a 556 milhões de euros e um coinvestimento de 44,7 milhões de euros a empresas, com recurso a instrumentos de capitalização, refere a instituição.