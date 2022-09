Tarifas reguladas de eletricidade e gás: 20 perguntas e respostas sobre o que fazer se quiser aderir

O gás natural serve aproximadamente 1,5 milhões de clientes em Portugal, dos quais 227 mil no mercado regulado e 1,32 milhões no mercado liberalizado. Na eletricidade as tarifas reguladas albergam atualmente cerca de 917 mil famílias, ao passo que o mercado livre conta com mais de 5,4 milhões de clientes domésticos. O aumento tarifário anunciado pela EDP Comercial para o gás natural, no final de agosto, levou o Governo a reabrir o mercado regulado do gás, que até agora estava vedado às famílias que já estivessem no mercado livre, com excepção dos consumidores economicamente vulneráveis.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler