Porsche avaliada em até 75 mil milhões de euros na sua entrada em bolsa

A Volkswagen fixou em 75 mil milhões de euros o limite superior da avaliação da Porsche na oferta pública inicial (IPO) da marca de luxo que faz parte do grupo. A confirmar-se, será a segunda maior dispersão de capital em bolsa da Alemanha.

Segundo noticia a Reuters, a Volkswagen irá colocar no mercado as ações preferenciais da Porsche a um valor entre 76,50 e 82,50 euros por ação, o que se traduz numa avaliação de 70 a 75 mil milhões de euros.

Perante estes valores, a Volkswagen pretende conseguir até 9,4 mil milhões de euros para si, escreve a Bloomberg.

Caso chegue à meta mais elevada, os 75 mil milhões, será a terceira maior entrada em bolsa na Europa - a maior em cerca de uma década - e a segunda maior da Alemanha.

As ofertas de compra dos títulos podem começar já esta terça-feira, 20 de setembro, mas as negociações na Bolsa de Valores de Frankfurt começam a 29 de setembro, revelou a fabricante de automóveis alemã.

São 911 milhões de ações da Porsche, que serão divididos em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias.

Os fundos soberanos do Catar, Abu Dhabi e Noruega, bem como a empresa de fundos mútuos T. Rowe Price, vão subscrever até 3,68 mil milhões de euros em ações preferenciais como investidores estratégicos.

O acordo com a Porsche SE, maior acionista do grupo Volkswagen, inclui 25% das ações ordinárias da marca de carros desportivos, com direito a voto, mais um prémio de 7,5%.

A Porsche SE financiará a aquisição das ações com uma emissão de dívida de até 7,9 mil milhões de euros, segundo nota da empresa.