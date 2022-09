“Bazuca” apoia mais 18 projetos inovadores com €1,1 mil milhões: conheça-os um a um

São mais 18 contratos que formalizam o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a “bazuca” de fundos comunitários, a outros tantos projetos de inovação e modernização da economia, envolvendo dezenas de empresas portuguesas e entidades do sistema científico. Os contratos foram assinados este sábado, numa sessão com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Economia, António Costa Silva. Em causa estão investimentos de 2,6 mil milhões de euros, que irão beneficiar de apoios superiores a 1,1 mil milhões do PRR.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler