Supervisores em silêncio sobre Fosun

Foi uma semana agitada para o BCP por causa da Fosun, o seu maior acionista. Com 29,95% do capital do banco, o grupo chinês, que é também dono da Fidelidade, está a vender ativos para reforçar a liquidez e, segundo a agência de notação de risco Moody’s, tem dificuldade em gerar receitas suficientes para cobrir juros e despesas operacionais.

A queda das ações do BCP na Bolsa de Lisboa deveu-se a uma outra informação, desta vez divulgada pela agência de notícias Bloomberg, que revelou que o supervisor da China para a banca tinha pedido aos bancos que verificassem a exposição financeira à Fosun. O efeito no título do BCP foi imediato.