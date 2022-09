Maior apoio do Governo às empresas é linha de garantia mútua de 600 milhões de euros

O Governo quer lançar até à segunda quinzena de outubro uma linha de garantia mútua no montante de 600 milhões de euros para apoiar empresas de todos os sectores de atividade afetadas não só pelos preços da energia e das matérias-primas, mas também pelas perturbações nas cadeias de abastecimento.

O anúncio desta “Linha de resposta ao aumento dos custos” foi feito pelo Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, esta quinta-feira na apresentação do Pacote de Apoio às Empresas, em resposta ao aumento de preços.

Com um prazo de oito anos e carência de capital de 12 meses, a linha para ajudar a tesouraria das empresas será operacionalizada pelo Banco Português de Fomento.

Esta é a maior medida do pacote de 1400 milhões de euros que envolve medidas para mitigar o impacto dos preços da energia, mas também apoios ao empregou ou à internacionalização.

O Governo destinou ainda 100 milhões de euros para apoiar de imediato as empresas a preservar o emprego, otimizar os tempos de produção e apoiar a formação em contexto laboral.

Já em setembro, as empresas vão poder contar com um concurso de 30 milhões de euros no âmbito dos fundos europeus para incentivar a internacionalização e o reforço da presença internacional das empresas.