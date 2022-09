Luis de Guindos, vice-presidente do BCE: “A política orçamental de Portugal é prudente e sensata”

O vice-presidente do BCE garante que não irão ser permitidos “movimentos desordenados, indevidos e injustificados nos mercados de obrigações soberanas” e que, se necessário o Instrumento de Proteção da Transmissão poderá ser usado. Para já os spreads estão controlados e Portugal merece palavras elogiosas. A economia recuperou bem, o desemprego está abaixo da média europeia e a política orçamental é cautelosa.

A fragmentação ainda é um risco ou, com o anúncio do Instrumento de Proteção da Transmissão e o reinvestimento dos reembolsos de obrigações que vencem, já não é um problema?

Até agora, não vimos grandes sinais de fragmentação na Europa. Os spreads estão controlados, quando nos encontramos no processo de normalização da política monetária, e as curvas de rendimentos estão a subir. A fragmentação é algo que iremos combater, pois prejudica a transmissão das nossas decisões de política monetária. É uma posição unânime tomada por todo o Conselho do BCE. Para o efeito, temos dois instrumentos. Primeiro, a flexibilidade introduzida no reinvestimento dos reembolsos no âmbito do PEPP [programa de compra de dívida lançado na pandemia], que está a ser usada. Segundo, o Instrumento de Proteção da Transmissão, que permitirá aquisições de obrigações em jurisdições com uma deterioração das condições de financiamento não justificada à luz dos fundamentos económicos específicos do país. Com estes dois instrumentos, indicamos muito claramente que não permitiremos movimentos desordenados, indevidos e injustificados nos mercados de obrigações soberanas, caso representem uma ameaça para a transmissão da política monetária.