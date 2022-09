Juros vão trepar mais, prestações da casa sobem até 59% em ano e meio

A linha de ação mais dura adotada pelo Banco Central Europeu (BCE) desde o início do verão para combater a inflação — a taxa de juro de referência subiu meio ponto percentual em julho e outros 0,75 pontos percentuais no início de setembro — ameaça fazer fortes danos colaterais. A começar pelas famílias portuguesas. Com as taxas Euribor em forte alta, a prestação mensal das famílias ao banco tem vindo a agravar-se. E o pior ainda está para chegar. As simulações do Expresso, tendo em conta a evolução já registada nas taxas Euribor, e as expectativas nos mercados financeiros para a sua evolução nos próximos meses, indicam um aumento das prestações mensais do crédito à habitação de 59% entre janeiro deste ano e julho de 2023. Num empréstimo por 30 anos de €150 mil, são mais €261 por mês, chegando aos €436 mensais num crédito de €250 mil. Para prazos mais curtos, o salto pode ser menor mas igualmente expressivo: nos créditos a 10 anos o agravamento ronda 25% e nos empréstimos a 20 anos anda perto de 50%.

Em dezembro de 2021, poucos arriscariam um cenário como o que se está a verificar, já que as taxas de juro Euribor — há vários anos em território negativo — batiam mínimos históricos. Mas a tendência inverteu-se no início de 2022 e o movimento de alta acentuou-se com o endurecimento da política monetária de Frankfurt. E tem vindo a surpreender pela rapidez e dimensão do aumento.