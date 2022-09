Fatura de eletricidade no mercado regulado sobe 3% em outubro

As tarifas reguladas de eletricidade vão voltar a subir. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quinta-feira que a 1 de outubro serão atualizadas as tarifas de energia do mercado regulado, devido ao aumento de preços da eletricidade no mercado grossista.

A tarifa de energia para os clientes regulados (atualmente mais de 900 mil) irá subir 5 euros por megawatt (MWh), o equivalente a 0,5 cêntimos por kWh.

Esta subida acontece porque sempre que num trimestre a evolução dos preços grossistas da eletricidade se traduza num desvio de 10 ou mais euros por MWh face à previsão de preço médio anual feita pela ERSE há lugar a uma atualização da tarifa de energia em 5 euros por MWh no sentido desse desvio (que neste caso é de subida).

O impacto estimado desta atualização no mercado regulado, para as tipologias mais representativas de clientes, é de, aproximadamente, 3% no total da fatura de eletricidade (incluindo taxas e impostos), em relação aos preços em vigor, indica a ERSE.

O perfil típico de um casal sem filhos, com um consumo anual de 1900 kWh e potência de 3,45 kVA, deverá sofrer em média um agravamento de 1,05 euros por mês, passando a sua fatura mensal a ser de 38,22 euros, segundo a simulação da ERSE.

O perfil de um casal com filhos, com consumo anual de 5000 kWh e potência de 6,9 kVA, deverá enfrentar em média, a partir de outubro, um agravamento de 2,86 euros, que elevará a fatura mensal de eletricidade para 94,97 euros.

Em julho as tarifas reguladas de eletricidade tinham sido atualizadas em baixa, com uma redução média de 2,6%, depois de em abril terem subido 3%.