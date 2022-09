Como estão os europeus lidar com o teletrabalho? De forma perigosa, conclui estudo

Os dados são, a uma primeira leitura, contraditórios. 28% dos profissionais em teletrabalho referem que a carga de trabalho aumentou e 25,2% sinalizam também um aumento no número de horas trabalhadas. Mas, simultaneamente, admitem que ganharam mais tempo para a família (36%), para a prática de exercício físico (29,4%) e para uma alimentação mais saudável (14,4%). As conclusões constam de um estudo europeu - realizado pela especialista em comunicações empresariais integradas a partir da nuvem Nfon -, em sete países europeus e a mais de sete mil profissionais, sobre os impactos do teletrabalho no bem-estar dos profissionais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler