Portugal como produtor de café? Sonho está mais perto de se tornar realidade nos Açores

Portugal poderá passar daqui a poucos anos a figurar no mapa-mundo dos produtores de café como o primeiro país produtor europeu, graças aos Açores. Basta para isso que o projeto que está a ser pensado para o arquipélago veja a luz do dia.



Para já tudo indica que o sonho vai mesmo tornar-se realidade – é pelo menos essa a convicção do presidente do grupo Nabeiro - Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, corroborada pelas indicações dadas pelo governo regional. “É uma ambição que temos. Hoje já se produz café nos Açores, não estamos a inventar a roda pois ela já existe, mas o que queremos é apoiar o desenvolvimento mais estruturado e profissional do café nos Açores”, afirma o gestor.

